Suur hulk uuringud on näidanud, et kurk on hea ravim päris mitmete tõbede vastu. Lisaks on see igati tervislik vili – hea põhjus kurki igal söögikorral tarbida!

The Positive Spirit toob välja kolm põhjust, miks kurki peaks igapäevaselt sööma.

1. See aitab keha puhastada ja niisutab nahka. Kurk koosneb 95% ulatuses veest – see hoiab kehas niiskustaseme paraja, aitab kehal toksiine väljutada ning varustab keha ka kõigi vajalike toitainetega.

2. See parandab seedimist ja aitab kaalu kaotada. Kurkide igapäevane söömine aitab parandada immuunsüsteemi, ergutada ainevahetust ja seega ka rasva põletada. Lisaks sisaldub kurgis ohtralt kiudaineid, mis parandavad seedimist ja peletavad isu rämpstoidu järele.

3. See aitab halvast hingeõhust vabaneda. Lõika vaid õhuke viil kurki, pane see suhu ja hoia seda seal 30 sekundit enne väljasülitamist. Kurgil on antibakteriaalsed omadused, mistõttu aitab see tappa suuõõnes lehka tekitavaid baktereid.