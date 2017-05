Avalikus tualetis ei päästa kedagi bakteritest hunniku tualettpaberi oma tagumiku ja prill-laua vahele seadmine.

Paberiga prill-laua vooderdamine ei päästa kardetud E.coli või streptokokk-bakterite eest. Hoopis tagumikunahk on see, mis nende bakterite eest kaitseb, kirjutab Huffington Post.

Seega on ka võimatu potilt istudes mõni tüütu tervisehädasid tekitav bakter oma organismi hankida. Kurja juureks on hoopis see, kui avalikus tualetis korralikult käsi ei pese. Parim viis kaitsta end kõigi hullude mikroobide eest on teha käed märjaks, seebitada neid omavahel hõõrudes 20 sekundi vältel, seejärel loputada ja kuivatada need.

Seega – järgmine kord, kui on vaja minna avalikku tualetti, keskenduge potile paberi seadmise asemel hoopis käte puhtuse hoidmisele. Seda enam, et teadlased on teinud ka kindlaks, et rahakotis, mida inimene katsub tualetipotist oluliselt sagedamini, on 200 korda rohkem baktereid.