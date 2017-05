Soolatüügastest ei räägita küll eriti palju kõva häälega, kuid tegelikult on see üsna levinud probleem. Keskmiselt on igal kümnendal täiskasvanul ja kuni igal kolmandal lapsel tüükad ja käsnad. Mida see õigupoolest tähendab ja kuidas neid ravida?

Sootüükaid võib esineda kõikjal üle keha, on tüükad kätel ja sõrmedel kõige tavalisem tüüp. Tüügaste sümptomid võivad erineda, kuid tavaliselt ilmnevad need väikeste sõmerjate nahakasvajatena, mille värvus võib olla roosast ja valgest kuni pruunini ning mis on katsudes tihti karedad. Mõnel inimesel tekib vaid üks tüügas, teistel palju rohkem. Pole ebatavaline, et tekib isegi 10–20 tüügast

Tüügaste põhjustaja on inimese papilloomiviirus (HPV), mis nakatab naha väliskihi rakke pisikeste haavade ja kriimustuste kaudu. Olemas on üle 100 erineva HPV viiruse tüübi ning need kõik on nakkavad. Kuna peiteaeg on pikk – kaks kuni kuus kuud –, võib olla keeruline välja selgitada, kus te viirusega kokku puutusite. Lapsed, kelle immuunsüsteem ei ole täielikult välja arenenud, on tüügaste suhtes täiskasvanutest vastuvõtlikumad.

Erinevad tüügaste tüübid

Erinevat tüüpi HPV-viirused põhjustavad erinevat tüüpi tüükaid. Kõige sagedamini esinevad tüükad jalgadel, kätel ja sõrmedel, kuid need võivad tekkida ka mujal üle kogu keha.

- Soolatüükad (verruca vulgaris) on kõige levinum tüügaste tüüp. Need võivad esineda üksikult või gruppidena kõikjal üle keha, aga kõige sagedamini kätel ja jalgadel. Soolatüükad näevad välja nagu nahapinnast kõrgemad kasvajad, mille pind on kõva ja ebaühtlane ning meenutab lillkapsast.

- Jalatalla tüükad (verruca pedis, nimetatakse ka jalatüügasteks ja kääsnadeks) asuvad jalataldadel ja on keharaskuse tõttu vajutatud nahapinna sisse. Need kasvavad tihti kobarates.

- Lamedad tüükad (verruca plana) on väiksemad tüükad, mis asuvad nahapinnal lamedamalt. Need esinevad tavaliselt kätel või näol.

- Küünealused ja küünevalli tüükad on karedad ebatasased tüükad, mis tekivad sõrme- ja varbaküünte alla. Alguses on need väikesed, aga võivad kasvada pähkli suuruseks ja põhjustada küüne lahtitulekut või moondumist.

Soolüügaste ja käsnade ravi

Enamik tüükaid on ohutud ja kaovad paari aasta jooksul, aga mõned võivad püsida kauem. Isegi juhul, kui teie tüükad ja käsnad ei ole valulikud, võite neid kergesti teistele inimestele üle kanda. See võib juhtuda vahetult – kui keegi puudutab juhuslikult teie tüügast – või kaudselt mõne eseme, näiteks rätiku või riietusruumi põranda kaudu. Samuti võite nakatada ja levitada tüükaid ühelt kehapiirkonnalt teisele, kui mõni haav või kriimustus puutub tüükaga kokku. Tüükad kätel ja sõrmedel on eriti kergesti levivad, kui teil on harjumus küüsi närida. Nakkuse leviku vältimiseks peaksite ravima uusi tüükaid kohe pärast nende tekkimist. Enamikku tüügastest on võimalik ise kodus eemaldada, kasutades käsimüügiravimeid.