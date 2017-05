Tallinnas avati pidulikult Baltikumi kaasaegseim erameditsiinikeskus Kotka Tervisemaja.

Kotka Tervisemaja on Eesti kaasaegseim erameditsiinikeskus ja ühtlasi ainuke tervisekeskus, kus on ühendatud perearstikeskus, eriarstid, 3 operatsioonitoaga erahaigla koos palatikorpusega ning täisfunktsionaalne diagnostikakeskus, kuhu koondub kaasaegseim uuringukeskus.

Kotka Tervisemaja asutaja Raul Niin selgitas, et Kotka Tervisemaja eesmärk on koondada kokku erinevad erameditsiini pakkujad, kes üheskoos saaksid panustada kvaliteetsele ennetus- ja ravitööle. “Oleme tähelepanu pööranud nii kliinikute töökeskkonnale ning samal ajal ka sellele, et saaksime kõikides kliinikutes teostada kvaliteetset ennetus- ja ravitööd, et patsiendid saaksid parimat võimalikku eriarstiabi,” sõnas Niin, kelle hinnangul pole lähiregioonis teist nii kaasaegsete uuringu- ja ravivõimalustega erameditsiinikeskust, kus kliinikud tihedalt ka koostööd teeksid.