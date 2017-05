Milline on see lihtne trikk, mis võimaldab rasva kaotada kuni 22% senisest rohkem? Lihtne katse näitab, et võti seisneb õigel ajal tehtud söögipausis.

Daily Mail vahendab nimelt katset, et mehed põletasid rohkem rasvu, kui nad treenisid enne sööki ja naised, kui nad treenisid pärast sööki. Kokku oli võimalik rasva kaotada isegi kuni 22% rohkem.

Katse viidi läbi BBC saates "Usalda mind, ma olen arst", selles osales 30 vabatahtlikku - 13 meest ja 17 naist. Nad osalesid neli nädalat järjest kolm korda nädalas intensiivses treeningus. Enne ja pärast treeningut said kõik katsealused juua, osad kalorivaba ja osad süsivesikutega jooke. Kui palju rasvu katsealused põletasid, selgus katse alguses ja lõpus mõõtmiste teel.

Ilmnes, et naised põletasid rasva meestest rohkem ning need naised, kes jõid enne trenni süsivesikuterikast jooki, põletasid 22% rohkem rasvu. Mehed põletasid rasvu naistega võrreldes vähem, kuid mehed, kes jõid süsivesikuterikast jooki pärast trenni, põletasid rasvu 8% rohkem kui mehed, kes tegid seda enne treeningut.

Seega on asi selge - kui eesmärgiks on rasvapõletus, peaksid mehed sööma pärast ja naised enne treeningut.