Restorani sööma minnes ootame värsket, tervislikku ja maitseelamusi pakkuvaid roogi. Et väljas söömine meile pettumust ei valmistaks ja tervisehädasid kaasa ei tooks, oleks ehk mõistlik õppida asjatundjatelt - siin on välja toodud kuus rooga, mida kokad restoranis süües ühel või teisel põhjusel kunagi ei telliks.

* Läbiküpsenud veiseliha. On avalik saladus, et kui mõni lihatükk kuivab või mille "parim enne" saab kohe mööda, siis on sellest kõige lihtsam viis soojatele valmistada läbiküpsetatud liha, kirjutab veebikülg Brightside.

* Taimetoit. Kokkade seas läbi viidud anonüümne küsitlus näitas, et restoranis pakutav taimetoit ei pruugi alat tegelikult taimetoit olla.