Kilod ei lange vaatamata püüdlustele. Ehk teed ühe neist kuuest kaalulangetajate kõige levinumast eksimusest?

1. Sul on toidukogused paigast ära. Inimesed usuvad, et lusikas toitu rohkem või vähem - see pole oluline, kirjutab Women´s Health. Tegelikult mängib see väga suurt rolli.

2. Sa lubad enesele liialt palju patupäevi. Premeerid end pärast igat trenni suurema portsu või mõne magusama ampsuga? See võibki olla põhjus, miks kaal ei lange.