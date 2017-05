Kui sa näed pidevalt õudusunenägusid, on sul tõenäoliselt probleeme vaimse tervisega, väidavad Soome teadlased.

Turu ülikooli psühholoogid töötasid läbi 1972 - 2012 läbi viidud Soome riikliku uuringu Finrisk tulemused. Nende põhjal on nimelt väidetud, et õudusunenäod suurendavad suitsiidiriski, kirjutab The Independent. Et need järeldused sisaldavad ka sõjaveteranide vastuseid, otsustati nende tulemusi uurida ülejäänud elanikkonnaga.

Ilmnes, et õudusunenäod võivad suurendada suitsiidiriski ja tekitada meeleoluhäireid nii sõjaveteranide kui ka tavaliste inimeste puhul. Rohkem kaldusid luupainajaid nägema aga sõjaveteranid. See näitab, et õudusunenägude nägemine on tugevalt seotud inimese heaolu ja vaimse tervisega.

Kui need sind kimbutavad, ära suhtu neisse kergekäeliselt ja otsi abi!