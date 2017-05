Kuigi alati tasub meeles pidada, et tõsiste haiguste vastu ei piisa vaid taimedest, võivad mõned taimed, millega oleme harjunud oma suppe, praade ja salateid maitsestama, aidata vererõhuprobleemide vastu, kirjutab Healthline.com. Alati tuleb nõu pidada arstiga ja lisaks toitumisele võib üle vaadata ka trennikava ning muud elustiilivalikud.

Mõned taimed võivad suurtes kogustes ka kõrvalnähud kaasa tuua, seega ei maksa üle pingutada (ega loota, et vaid supiroheline terveks teeb). Üldiselt võivad need kümme maitsetaime aga aidata vererõhku alandada ning on muidu tervislikud lisandid sinu toidule. Mõned neist on kindlasti tuttavad, teised eksootilisemad.

1. Basiilik