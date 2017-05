Köögi keskkond on bakterite tekkeks eriti soodus ja selleks, et ennast bakterite ja muude pahalaste eest kaitsta, tuleks eriti hoolikalt tähelepanu pöörata just neile piirkondadele, kirjutab ajakiri Woman's Day.

Kraanikauss

Kui kraanikaussi puhastad, ära tõmba niisama lapiga üle. Lase puhastusvahendil mõjuda. Kindlasti pese kraanikaussi iga kord, kui oled pesnud esemeid, mis on kokku puutunud toore liha või lemmikloomatoiduga.