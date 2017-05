"Ma elasin kuid hirmus, sest reumaravimite tõttu oli vaid 1% tõenäosus, et sünnib terve laps. Aga mul vedas!" on aastaid ägedat reumat põdenud Kadi Kadak õnnelik, et üks tema suuri unistusi – saada emaks – on täitunud. Kuigi last oodates jagus südamevalu küll ja küll.

Kui Õhtuleht aastaid reuma tõttu valu ja liigesekangust kannatanud Kadi Kadakuga (30) kuue aasta eest kohtus, rääkis naine, et kui tal tekib soov last saada, on see väga keeruline – ta peaks ära jätma kaks kanget ravimit, mis 90% tõenäosusega tekitavad loote väärarengu.

"Ma ei kujuta üldse ette, mis saab, tuleb leida mingi alternatiiv. Aga kuidas see kõik võiks tervisele mõjuda," oli ta toona väga mures.

Elul oli Kadiga aga oma plaan. Ühel päeval avastas ta, et on lapseootel. Ja mitte ainult – ilmnes, et naine ootas last juba pea viiendat kuud. See tekitas Kadile aga tuleviku osas suuri hirme.