Et just vööpiirkonda kogunenud liigsed kilod mõjutavad südameveresoonkonda, viljakust, põhjustavad stressi ja toovad kaasa rahulolematuse oma välimusega, tasub selle vähendamisega tõsiselt tegeleda vaatamata faktile, et rasvkude on keha korrektseks toimimiseks oluline.

Sest sama selge kui teadmine, et liigne kõhurasv ajab meele mustaks, on selge fakt: üleliigsetes kogustes rasv põhjustab hulgaliselt terviseprobleeme. iDiva toob välja seitse soovitust, mis aitavad kümne päevaga kõhurasva vähendada.

Vähenda süsivesikute tarbimist. Kui tahad kõhurasva vähendada, vähenda kümne päeva jooksul oma süsivesikute tarbimist. Täielikult neid vältima ei pea, sest keha vajab süsivesikuid, kuid püüa neid süüa mõõdukalt.