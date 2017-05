Esmaspäev on nädalavahetuse pattude lunastamise päev, kus üritatakse tervislikumalt toituda. Seepärast on teisipäev parim päev treeninguteks.

Ajakiri Men’s Journal kirjutab, et Ameerikas kinni pandud trenniaegade ja treeningsaalide statistika põhjal võib kindel olla, et kõige populaarsem trennipäev on nädala teine päev. Miks oleme me just sel päeval kõige rohkem valmis muskleid pingutama, jooksma ja higistama?

Spordipsühholoog ja treener Michelle Lovitt selgitab, et nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt on teisipäeva eelistamiseks küllaga häid põhjuseid. "Esmaspäeviti on inimesed üldiselt loiud, väsinud nädalavahetuse vähesest unest ja lõbustustest," selgitab Lovitt. "Siis uimerdavad nad läbi oma esmaspäevaste tegevuste ilma erilise motivatsioonita."

Hea on see, et esmaspäev on ka päev, kus sind võib tabada süütunne. Siis on tõenäolisem, et inimesed söövad tervislikumalt, joovad palju vett ja vähem alkoholi – puhastavad ennast nädalavahetuse pattudest. "Ka meie uni on esmaspäeva öösel parem kui pühapäeva öösel vastu esmaspäeva, kui me lamame voodis ja mõtleme algava nädala sündmuste ja tegevuste peale," lisab Lovitt ja soovitab just teisipäevast teha üks vinge trennipäev.