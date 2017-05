Et intiimseid mänge mitte rikkuda, ei maksa hügieeni unustada ka mõnuhetkedel. Eriti peaks silmas pidama neid kolme hügieenireeglit.

* Pärast vahekorda tualetis käimine. Paljudel naistel on kombeks käia WC-s vahetult enne ja pärast seksi. Siiski ei tasu seda teha enne seksimist, sest see võib suurendada põletikuohtu, kirjutab Bustle. Pärast vahekorda on see aga igati õige samm, sest kõikvõimalikud bakterid võivad möllamise käigus sattuda naise kuseteedesse. Kui kohe pärast seksi pissil käid, väljutad ka sinna kogunenud pahalased.

* Enne seksi pese käsi. Seksimisega kaasneb üksteise puudutamine. Keset hellitusi ei ole kuigi seksikas küsida: "Aga käed on pestud?" . Et vältida mustuse ja bakterite sattumist õrnadesse kohtadesse, peaksid mõlemad partnerid eelnevalt (ja ka pärast) seksi käed puhtaks pesema.

* Anaalseksi harrasta vaid kondoomiga. Kui harrastad anaalseksi, tee seda kondoomiga või pese pärast anaalseksi peenis puhtaks, kui on plaanis veel pärast vaginaalseksi juurde asuda. See säästab naist põletikest.