Jogurt. Kasulikum on fermenteeritud probiootilise jogurti tarbimine, kuna probiootilised bakterid tugevdavad organismi vastupanuvõimet ja kaitsevad vähi eest. Jogurtis on ka rohkesti proteiini ja kaltsiumi. Päevas võiks süüa umbes 250 grammi probiootilist jogurtit, mille võib asendada ka keefiri või sojajogurtiga. Jogurtile mustikaid, kreeka pähkleid, linaseemneid ja mett lisades saab sellest suurepärase hommikusöögi või magustoidu.

Tomatid. Punased tomatid sisaldavad rohkelt lükopeeni, see antioksüdant vähendab põie-, kopsu-, eesnäärme-, naha ja mitmete vähivormide ning südame isheemiatõve tekke riski. Vajaliku koguse ehk 22 mg lükopeeni saamiseks peaks sööma umbes kaheksa punast tomatit või jooma ühe klaasi tomatimahla.

Tomateid saab asendada arbuusi, roosat greibi, hurmaa, papaia või guajaaviga.

Porgandid. Suurem osa punaseid, kollaseid ja oranže köögi- ja puuvilju sisaldab vähki ennetava toimega karotenoide. See aine vähendab ka riski astmasse ja reumatoidartriiti haigestuda. Porgandi söömine peaks olema meelepärane kaalujälgijaile, sest see on väga madala kalorsusega.

Päevas võiks süüa umbes 65 grammi porgandit.

Porgandi võib asendada bataadi ehk maguskartuliga, kõrvitsaga, kollase paprika või mangoga.

Mustikad. Mustikad on tuntud väga kõrge antioksüdantide sisalduse pooles. Seetõttu aitavad mustikad ennetada vähki, diabeeti ning takistavad vananemisega seotud mälu kadumist. Uuringute andmeil kaitsevad kiudainete- ja vitamiiniderikkad mustikad ka südame-veresoonkonna haiguste eest.

Päevas võiks süüa umbes 150 grammi värskeid või 75 grammi külmutatud/kuivatatud mustikaid.

Mustikate asemel võib süüa acai-marju, lillasid viinamarju, ploome, rosinaid või maasikaid.

Mustad oad. Võrreldes teiste ubadega turgutavad just mustad oad enim ajutegevust kõige. Ubades sisalduvad antotsüaniinid toimivad kehas antioksüdandina.

Ka oad on väga madala kalorsusega.

Päevas võiks süüa umbes 90 grammi musti ube.

Mustade ubade asemel võib süüa ka näiteks herneid ja läätsi.

Kreeka pähklid. Kreeka pähklites on rohkem südamele kasulikke oomega-3 rasvhappeid kui lõhes ja enam põletikuvastaseid polüfenoole kui punases veinis. Lisaks sisaldavad need oluliselt rohkem kasulikku proteiini kui kana. Päevas võiks süüa seitse kreeka pähklit. Muide, just kreeka pähkleid on parim süüa trennijärgseks taastumiseks.

Kreeka pähklid võib asendada mandlite, maa- või pistaatsiapähklite, makadeemia või sarapuupähklitega.