Naistel möllavad hormoonid igakuiselt, mõjutades nii nende tuju kui nahka. Kuid hormoone võivad mõjutada ka stress ja ärevus. Kuidas aru saada, kas tasakaalust väljas hormoonide pärast vaja minna arsti juurde?

Sa oled väsinud. Põhjuseid võib olla palju, kuid kui tunned väsimust pärast eksameid või pikki õhtuid tööl, tuleks lihtsalt puhata, soovitab Health. Kui tunned aga pidevat väsimust, märkad kaalutõusu või muutust isus, võib see olla märk probleemist kilpnäärmega. Väsimust tuleb ette, ent kui oled enda arvates piisavalt puhanud ja korralikult toitunud, kuid ikka unine, tasub rääkida perearstiga.

Sul tekivad vistrikud. Üksikud vistrikud näol võivad tekkida alkoholist, toidust või magamata perioodi järel, kuid kui täiskasvanueas tekib akne, võib see viidata sellele, et testosterooni tase organismis on liiga kõrge.