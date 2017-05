"Kui küsida, kes on minu suured iidolid ja eeskujud, siis kaks võrratut naist, keda tõeliselt imetlen ja austan, on minu ema ja vanaema. Meil on omavahel väga tugev side ja ma armastan neid kogu südamest!“ kinnitab lauljatar Getter Jaani, kelle jaoks on emadepäev väga oluline püha.

Getteri arvates on üks suurimaid kingitusi, mida saab emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele teha, neid armastada! "Lausuda neile otse südamest, kui kallid nad meile on ja mida meile tähendavad! Uskumatu, milline jõud on armastusel ja sõnadel! Sõna, lause, mis tuleb kogu südamest, annab tohutult palju positiivset energiat ja toob naeratuse näole!“ räägib alati rõõmsameelne Getter.

Samuti leiab Getter, et ääretult oluline on hoida nii enda kui ka emade-vanaemade tugevat tervist – seda enam, et kiire elutempoga kipub see ununema. "Mina kontrollin oma tervist vereanalüüside põhiselt kord aastas. Sel aastal usaldasin oma tervisekontrolli SYNLAB meditsiinilaborile. Valisin välja 13st vereanalüüsist koosneva Terviseriski paketi, kuna see sisaldab palju analüüse, mida ei ole mulle varem tehtud, aga mida väga tahtsin enda kohta teada saada,“ jutustab Getter.

Getter leiab, et oma tervise eest hoolitsemiseks tuleb aega leida. "Teadmine, et sinuga on kõik korras, annab rahu südamele! Külaskäik SYNLABi oli väga põnev, sain palju uusi ja põnevaid tervisealaseid teadmisi ja nüüd olenka enda tervisega rohkem kursis!“ nendib Getter.

Just seepärast otsustas Getter enda emale ja vanaemale emadepäevaks kinkida Terviseriski paketi, et ka nemad saaksid põhjaliku ülevaate oma tervisest!

Mida tahaks aga Getter lisaks tervisele kõigile emadele ja vanaemadele soovida? "Ma soovin kauneid hetki täis emadepäeva kõikidele võrratutele emadele! Te olete imelised! Aitäh, et meil olemas olete!“ sõnab ta.

Kingi ka Sina emale tervist! Terviseriski pakett koosneb 13 analüüsist, mille tulemused aitavad saada ülevaadet organismi hetkeseisust ja vastuseid järgmistele küsimustele:

Sobiva tervisekontrolli leidmiseks või analüüside tulemuste tõlgendamiseks soovitame tellida laboriarsti konsultatsiooni.

