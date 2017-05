Aprilli viimasel päeval toimunud Hawaii Express Gran Fondo Estonia Tartu-Viljandi rattasõit kogus TÜ Kliinikumi Lastefondile 800 eurot, millega fond toetab uppumisõnnetuse tagajärjel ajukahjustuse saanud 10-aastast Jürgenit ja tema peret.

Kogunenud summasse andsid oma panuse 200 ratturit, kelle osalustasust 2 eurot annetusse suunati, ning OÜ Reginett, kes panustas omalt poolt Jürgeni toetuseks 400 eurot.

Ettevõtte juhataja Jaan Lusikas, kes on ka ise aktiivne rattasõidu harrastaja, ei kahelnud hetkegi, kui treeningukaaslane talle suurannetuse tegemise idee välja pakkus. “Leidsime, et pole mõtet niisama ainult endale vändata, vaid soovisime rattasõidu raames teha ka midagi head –aidata abivajajaid,” räägib ta. “Kuuldes lühidalt Jürgeni valusat lugu, sai selgeks, et lootust ei tohi kunagi kaotada ning kui saame omalt poolt pisutki toeks olla, tuleb seda teha.”