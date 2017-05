Nahavähk on nahal nähtav kasvaja ja seetõttu võrreldes teiste vähi vormidega kergemini avastatav. Pahaloomuline melanoom on teiste nahavähi vormidega võrreldes harvem esinev, kuid diagnoosiga hiljaks jäädes on ka ravi edukus madalam. Seetõttu on eriti oluline melanoom avastada võimalikult varases staadiumis. Selle avastamisele saab igaüks kaasa aidata, jälgides enda ja oma lähedaste nahal olevaid sünnimärke ja pigmentlesioone. Uute või muutuvate leidude puhul on soovitatav konsulteerida nahaarstiga otse või telemeditsiini vahendusel kasutades digitaalset dermatoskoopiat.

Nahavähk kuulub kõige sagedamini diagnoositavate vähkide hulka nii noorte kui ka vanemate inimeste seas. Kuna viimase kolmekümne aasta jooksul on nahavähi (nii melanoomi kui ka mittemelanoomse nahavähi) esinemissagedus olnud tõusutendentsiga ning haigestunute vanus on läinud aina nooremaks, nimetavad mõned teadlased ja arstid seda lausa epideemiaks.

Dermtest võimaldab juba alates 2013. aastast teledermatoskoopia teenust, mille abil on võimalik nahavähki ja melanoomi Dermtesti partnerkliinikus distantsilt diagnoosida. Teledermatoskoopia on kaugteenus, kus kasutatakse ka spetsiaalset kaamerat ehk dermatoskoopi. Teledermatoskoopia teenuse puhul pöördub patsient Dermtesti partnerkliinikusse, kus patsiendiga tegeleb esmalt spetsiaalse väljaõppe saanud perearst või õde. Küsitakse põhjalikult patsiendi riskifaktoreid ja digitaalse dermatoskoobiga salvestatakse kahtlane sünnimärk. Kogutud andmed saadetakse spetsiaalse infosüsteemi kaudu Tallinnasse, kus nendega tutvub eriväljaõppe saanud dermatoloog ja annab kiire vastuse.

“Kui patsiendile teeb üksik sünnimärk muret - see on hiljuti tekkinud, hakanud kasvama, värvus on muutunud või veritseb, siis teledermatoskoopia on kõige kiirem viis südamerahu saamiseks,” lausub Dermtesti tegevjuht Priit Kruus Dermtesti blogis.

Enamik patsiente saavad vastuse edasise tegevuse osas juba järgmisel päeval pärast Dermtesti partnerkliiniku külastamist. Dermtesti partnerkliinikud asuvad kokku kümnes Eesti maakonnas, sealhulgas mitmes väiksemas kohas. Näiteks Räpinas on dr. Anne Kaldoja Perearstikeskus pakkunud põlvamaalastele sünnimärgiuuringut juba detsembrist 2015.

“Kuigi patsiendid ei kasuta teenust tihedalt, siis on minu jaoks oluline patsiendile südamerahu pakkumise võimalus kohas, kus dermatoloogide vastuvõtte ei ole piisavalt tihti. Vastused tulevad läbi süsteemi mõnikord isegi paari tunni jooksul,” sõnab doktor Anne Kaldoja.

Mille põhjal paneb arst ikkagi diagnoosi?

Dermtesti teledermatoskoopia teenuse käigus küsitakse samu küsimusi, mida arst küsib ka tavapärase näost-näkku visiidi puhul. Seega saab arst toetuda distanstilt diagnoosides samale infole. Samas on oluline, et dermatoloog oleks läbinud dermatoskopisti erikoolituse, sest dermatoskoopiaga diagnoosimine nõuab eriväljaõpet ja kogemust.

Kokku on Eestis dermatoloogid vastanud üle 5000 teledermatoskoopia uuringule ja iga kuu lisandub rohkem kui 200 uut uuringut.

“Läbi Dermtesti on tõusnud digitaalse dermatoskoopia kättesaadavus piirkondades, kus igapäevaseid dermatoloogi vastuvõtte võibolla ei toimugi ning ooteajad on mitu kuud või polegi võimalik dermatoloogi juurde aega saada. Melanoom aga ootamist ei salli! Seega on teledermatoskoopia ideaalne võimalus pakkuda kiiremat alternatiivi kahtlase sünnimärgi diagnoosimiseks või edasise tegevuse määramiseks. Kvaliteetse dermatoskoopiafoto ja riskifaktorite alusel on dermatoloogil võimalik patsientidele paremat triaaži pakkuda ning probleemidega nende olulisuse järjekorras tegutseda. Samuti on võimalik kiiresti patsiendile hingerahu pakkuda juhtudel, mis tervisele mingit ohtu ei kujuta. Sellistel juhtudel on Dermtest aidanud ka riiklikus süsteemis vähendada mittevajalikke arstivisiite,” kõneleb dermatoloog ja Ida-Tallinna Keskhaigla vanemarst Pille Konno.

Millised on uuringu tulemused?

Teledermatoskoopia tulemus on võrreldes tavavisiidiga konkreetse sünnimärgi osas samasugune. Saate juhise, mida edasi teha: kas sünnimärk tuleb jätta jälgimisele, see kirurgiliselt eemaldada, et teha edasised uuringuid laboris või on tegemist tavalise neevusega, mis sekkumist ei vaja.

“Teledermatoskoopia positiivsus tulebki eriti esile just selliste sünnimärkide puhul, mida oleks vaja ajas jälgida. Dermatoskoopilised pildid jäävad süsteemi alles koos patsiendi vastatud anamneesi- ehk riskiküsimustikuga. Vastavalt soovitatud intervallile, saab teha uue seotud uuringu, mis võimaldab võrrelda eelmist pilti uue pildiga. Selline võrdlus võimaldab võimalikult varajases staadiumis pahaloomulised muutused avastada, kuid samal ajal tarbetuid sünnimärgi eemaldusi vältida,” selgitab dermatoveneroloogia arst-resident dr. Bret Kaldvee.

Mis on teledermatoskoopia eelised?

Dermtesti kasutamise suureks eeliseks on see, et telemeditsiini kaudu tuuakse kogenud arstid maal elavatele inimestele lähemale. Nii on võimalik saartel või kaugemates piirkondades elavatel inimestel pöörduda abi saamiseks kogenud dermatoloogide poole, kes on hinnanud nüüdseks telemeditsiini vahendusel juba üle 5000 sünnimärgi.

Kus veel seda kasutatakse?

Teledermatoskoopia on kasutusel päris paljudes riikides nagu Holland, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid ning uuringud on selle metoodika täpsust ja õigsust korduvalt tõestanud. Tähtis on seejuures spetsiaalse kaamera ehk dermatoskoobi kasutamine. Eestis kasutavad arstid teledermatoskoopia jaoks Dermtesti tarkvara, mis on nende arvates mugav ja väga professionaalne.