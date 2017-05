„Veerenni Tervisekeskus hakkab pakkuma oma klientidele kõike seda, mida oma tervise heaks on vaja ja seda kõike ühest kohast,“ sõnab keskuse ruumidesse äsja kolinud Erameditsiinikeskuse Confido juht Kadi Lambot.

Järk-järgult avab Tallinnas, Veerenni tänaval uksed uus tervisekeskus, mis on Eesti esimene ida ja lääne meditsiini ühendav keskus.

„Suurt tähelepanu pöörame just ennetusele, sellele, kuidas olla terve. Meie maja üks oluline omapära on see, et lisaks lääne klassikalise meditsiini lähenemisele on võimalik abi saada hiina meditsiini aspektidest lähtuvalt. Oma filiaali uksed avab Rene Bürklandi Tervise Alkeemia,“ selgitab Lambot.

Lisaks ootavad patsiente üldarstid, perearstid, üle 20 eriarsti, terapeudid, psühhoterapeudid.

„Oleme mõelnud ka kõige väiksematele – beebidele ja imikutele on ehitatud spetsiaalne lastekeskus, kus on eraldi beebi-spaa, lapsed saavad käia oma regulaarsetes tervisekontrollides. Anneli Talviku juhitav perearstikeskus on valmis võtma nimistusse uusi inimesi,“ märgib Lambot.

Tervisekeskuse kahe korrusel tegutseb Eesti suurim ja ühtlasi Euroopa suurimasse laboriketti kuuluv SYNLABi Põhja-Euroopa kesklabor. „Meie põhitegevus on laboriteenuse osutamine perearstidele, eriarstidele, meditsiiniga seotud asutustele aga ka terviseteadlikele inimestele otse tänavalt,“ selgitab labori turundusjuht Gerly Kedelauk.

„Inimestel on võimalik tulla Veerenni Tervisekeskusesse ja kontrollida oma tervist, näiteks on meil tervise üldriski, kilpnäärme, kehveresuse, harrastussportlaste, allergia ja toidutalumatuse jt paketi, võimalik on tellida üksikanalüüse ja ka laboriarsti konsultatsiooni. Verevõtuks aega panema ei pea, eelnevalt võib paketi tellida patsiendiportaalist minu.synlab.ee või tulla lihtsalt kohapeale,“ lisab Kedelauk. SYLAB Eesti teeb aastas tervelt 6 miljonit analüüsi, millest 40% moodustab eksport.

Veerenni tervisekeskuses alustavad tegevust:

Confido Erameditsiinikeskuse üld-, pere- ja eriarstid, tervisenõustajad, terapeudid ja teised spetsialistid. Keskus pakub uudseid teenuseid koostöös kiropraktik Gerly Truuväärti, hiina meditsiini arsti dr Rene Bürklandi ja füsioterapeut Helle Nurmsaluga. Olemas on psühhiaater, psühholoogid ja tervisenõustajad

Meditsiinilabor SYNLAB, mis on mahult Eesti suurim ja kuulub ühtlasi Euroopa suurimasse laboriketti. Veerenni Tervisekeskuses saavad inimesed ette registreerimata teha verepõhiseid tervisekontrollipakette või anda analüüse ja tellida laboriarsti konsultatsiooni.

Muusikateraapia Keskus pakub psühhoterapeutilist muusikateraapiat täiskasvanutele, noortele ja erivajadustega lastele, vibroakustilist teraapiat, joogat, muusika toime ja muusikateraapia koolitusi ning loovõpitube lastele.

Perearstikeskus Sinu Arst teenindab nii oma nimistute patsiente kui ka kõiki neid, kes soovivad tulla valvearsti või -õe tasulisele vastuvõtule samal päeval. Keskuses on veel beebispaa, lastekeskus, tervisestuudio ja vaktsineerimisvõimalus.