On üks pisike nõks, mis aitab kaalus kiiresti ja tõhusalt alla võtta ning nädalaga viis kilo kaotada. See on oskus kombineerida kaht ainevahetust kiirendavat ainet.

Mis ained need on? Banaan ja vesi, kirjutab Healthy Life Tricks. See tähendab, et kui sa soovid kaalust alla võtta, pead sööma hommikul pärast ärkamist kaks banaani ja jooma kaks klaasi sooja vett peale. Päeva jooksul võid süüa, mida iganes hing ihkab, kuid süüa ei tohi midagi õhtul pärast kella 18.

Banaani ja sooja vee joomisega võid asendada ka toidukordade vahelised näksimispausid. Või veelgi enam – see on ülimalt soovitav, vältimaks kommide ja muu magusa kraami suhu toppimist.

Ning jälgi, et jooksid päevas vähemalt kaks liitrit vett.