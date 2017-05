Insult ehk äge aju verevarustuse häire, tapab igal aastal ligi 5 miljonit inimest üle maailma. See on läänemaailmas peamine püsiva puude tekitaja, mis ohustab üha enam keskealisi naisi. Uuringud on näitavad aga, et insulti on võimalik ennetada 80% ulatuses, kui muuta enda toitumist, suitsetamisest loobuda ja piisavalt liikuda.

Kõige tõhusam viis insuldi vältimiseks on muuta enda toitumist. Konverentsi "Food Revolution Summit" kõneleja Dr. Michael Gregeri sõnul on parim viis insuldi vältimiseks süüa taimset toitu – peamiselt köögivilju, läätsesid, ube, seemneid, täisteratooteid, puuvilju ja pähkleid, vahendab KSA silmakeskuse blogi.

Miks taimne toit insuldi riski vähendab? Üks põhjus, miks taimne toit meid insuldi eest kaitseb, seisneb selles, et see sisaldab niivõrd palju kiudaineid. Uuringud on näidanud, et iga 7 grammi tarbitud kiudainete kohta väheneb esmase insuldi risk 7 %. Ent minimaalset soovitatud päevast kiudainekogust tarbib vähem kui 3% ameeriklastest.