Sama uuringu raames püüti välja selgitada ka seost luumurdude ja toidust saadava magneesiumi vahel. Seost ei leitud – see on kooskõlas varasemate uuringutega. Toidu või veega saadava magneesiumi koguse suurendamine ei pruugi automaatselt veres magneesiumi taset tõsta, eriti seedetrakti haigusi põdevatel isikutel või eakatel, kes tarvitavad magneesiumi ainevahetusse sekkuvaid ravimeid.

Uurijad rõhutavad oma töö tulemuste tähtsust rahvatervise aspektist ja märgivad, et enamikul eakatel ja keskealistel inimestel, kes on kõrgenenud luumurdude riskiga, on ka madal magneesiumi tase seerumis. Magneesiumipuudus on aga asümptomaatiline ja selle suhtes ei skriinita inimesi rutiinselt.