Kõõm on üks sagedasemaid peanaha ja juustega seotud probleeme, mis võib tõeliselt meeleheitele ajada.

Kui varem arvati, et kõõma põhjustab kuivus, siis nüüd ollakse veendunud, et seda põhjustab pärmseen nimega malassezia, kirjutab portaal Women’s Health. See seen on meil kõigil olemas, kuid kõigil ei avaldu see kõõmana. Kellel avaldub, tekivad väikesed kollakasvalged helbed juuksekarvade külge ja peanaha pinnale. Pärmseene levikut soodustab õline ja niiske keskkond, näiteks higistamine.

Kui oled kõõmaga kimpus, kasuta selle tõrjumiseks mõeldud spetsiaalseid vahendeid, mis peanahka ei ärrita. Samuti puhasta pärast iga kammimiskorda oma juukseharja või kammi.