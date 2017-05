Kõik nutavad vahetevahel: kes sõbra najal, kes salaja patja. Vahel nutame rõõmust. Meie esimene tegevus inimlastena on pärast sündi suu avada ja enda olemasolu maailmale kuulutada just nutukisaga. Nutmine on inimlik, ent ka kasulik, leidis meditsiinileht Healthline.com.

1. Silmade puhastus

Pisaratega väljuvad silmast mustus ja tolm, samuti aitab pisaratega niisutamine silma põletike eest kaitsta.