1. Sa lösutad telekat vaadates diivanil. Sage diivanil lösutamine ja vähene liikumisharjumus soosib seljavalude teket, kirjutab Womans Day. Õigupoolest viib see su otseteed nõiaringi, sest kui valud kimbutavad sind ka päeviti, paneb see su õhtul veel rohkem diivanul lösutama, suurendades nii valusid veelgi.

3. Sa oled mõnd teist kehapiirkonda vigastanud. Kehaga on nii, et valu võib kiirguda ühest piirkonnast teise ning see, et mittevigastatud koht hoopis valutab, pole mingi ime. Alaselga mõjutavad suurema tõenäosusega puusa - või vaagna vigastused ja erinevad luumurrud, samuti kõhuvalu. Näiteks pimesoole- või neeruvaagnapõletik võibki esmalt end ilmutada alaseljas.