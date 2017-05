Suur osa kogu maailmast tarvitavad mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, nagu näiteks ibuprofeen ja naprokseen. Värsked uuringud näitavad, et nende tarvitamine suurendab infarktiriski.

Teadlased väidavad, et infarktioht tõuseb mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid tarvitades juba isegi ühe nädalaga, kirjutab Mirror. Enim on siiski ohustatud need, kes tarvitavad neid ravimeid suurtes kogustes, näiteks võtavad rohkem kui 1200 mg ibuprofeeni ja 750 mg naprokseeni. Pikemaajalisem ravimite tarvitamine riski ei suurenenud.

Sellistele tulemustele jõudsid Kanada, Soome ja Saksamaa teadlased, kes analüüsisid rohkem kui 450 000 inimese andmeid, neist 61 460 said südameinfarkti.