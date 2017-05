Vaid mõne suutäiega võib rikkuda kogu päeva pingutused. Kui sul on komme hilisõhtul kööki näksimist otsima asuda, on need seitse nõksu just sulle. Ehk suudad ometi sellele tegevusele piiri panna!

Söö korralik õhtusöök. Veendu, et selles oleks nii kiudaineid (leidub köögiviljades ja täisteratoodetes) ja valke (leidub tailihas, ubades ja piimatoodetes). need kaks ainet aitavad kõhul täis saada, veresuhkrul stabiilsena püsida ja sul end rahulolevana tunda. Nii tekib sul väiksem kihk minna küpsiseid ja kooki näksima, kirjutab Woman´s Day.

Lõpeta õhtusöök väikse magusa ampsuga. See aitab peletada vastupandamatut kihku hiljem magusat õgida.