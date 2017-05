Kõik geniaalne on lihtne - kui sind piinab unetus, pista magama minnes jalg teki ääre alt välja. Siis ärkad hommikul puhanud ja rõõmsamana!

Sellest trikist on abi seetõttu, et inimese uni ja unisus on otseselt kehatemperatuuriga seotud, kirjutab Yahoo Shine. Kui uneaeg hakkab kätte jõudma, alaneb kehatemperatuur ning kõige sügavamas unefaasis on see kõige madalam. See on ka põhjus, miks näiteks jahedamatel ilmadel on inimesed unisemad või jahedamas puhkavad paremini välja. See tähendab aga ka, et unisuse tekkimiseks saab ise enda kehatemperatuuri alandades kaasa aidata.

Sestap on kasu tegelikult kahest asjast. Näiteks, kui võtad enne magamaminekut sooja vanni, jahtub sealt välja tulles keha kiiresti ning uni tuleb peale. Kui vanni ei ole, lükka jalg teki alt välja - ka see aitab keha jahutada.