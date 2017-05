Arbuus koosneb küll 92 protsendi ulatuses kõigest veest, kirjutab LiveScience, kuid see-eest see vähene ülejäänu on täis erinevaid kasulikke aineid.

Värskendavas puuviljas leidub lisaks veele - mis teeb arbuusist hea janukustutaja - ka toitaineid. Igas mahlases ampsus on A-, B6- ja C-vitamiini, palju antioksüdante, aminohappeid ja lükopeeni. Arbuusis on peidus isegi väike annus kaaliumi.

Lükopeen on aine, mis annab tomatitele, arbuusidele ja greipidele nende iseloomuliku värvuse ja võimas antioksüdant. Et lükopeeni arbuusist kõige paremini kätte saada, peaks arbuus olema võimalikult küps. Lükopeen on seotud südame, luude ja eesnäärme hea tervisega.

Lisaks sellele ei maksa unustada, et arbuus on täiesti rasvavaba, selles on väga vähe soolasid ja kaloreid ning janu või vedelikupuuduse korral võib temast palju abi olla. Kui nüüd tuleksid vaid kuumad ilmad, et jahedat ja mahlast vilja nautida...