Kui tunned end väsinuna ja keskendumisvõime veab alt, vaata üle oma toidulaud. On olemas vähemalt kuus toitu, mis aitavad keskendumisvõimet parandada.

Mustikad mõjuvad ajule imeliselt. Ohtra antioksüdandisisaldusega suudavad need leevendada põletikke ja parandavad mälu tööd, kirjutab PureWow. Oma tervise nimel on mõistlik süüa tassitäis mustikaid päevas.

Kreeka pähkleid regulaarselt süües on võimalik vähendada Alzheimeri tekkimise riski, parandada mälu ja vähendada ärevust, kinnitavad teadlased. Kreeka pähklites on ohtralt omega-3 rasvhappeid ja antioksüdante, need ained on keskendumisvõime parandamisele superhead.

Tumerohelised lehed nagu spinat, lehtkapsas ja rukola on otsetee parema keskendumisvõime juurde. Teadlased on kindlaks teinud, et neil, kes sõid viie aasta vältel kaks tassitäit rohelisi lehti päevas, olid paremad ajutööga seotud võimed kui neil, kes rohelist ei söönud.

Kõrvitsaseemned sisaldavad ohtralt magneesiumi, tsinki ja mineraale, mis aitavad parandada ajurakukeste tööd. Muide, ka tsingi puudust on seostatud Alzheimeri tõppe haigestumisega.

Rohelise tee pulber ehk matcha on viimastel aastatel kohutavalt populaarne. Selles sisalduv kofeiin ja L-karnitiin parandavad omavahelises koostöös tähelepanuvõimet ja mälu ning aitab seega kaasa ka keskendumisvõime parandamisele.

Vesi. Keha tuleb statsionaarselt niisutada ehk kui vaevled veepuuduses, oled ka väsinud ja töö- ning keskendumisvõime vähenevad. Joo piisavalt!