Nagu paljude teiste viljade koores, on ka banaani koores ohtramalt toitaineid kui viljakehas. Miks sa võiksid koorega banaani oma tervise nimel mitte kui süüa, siis vähemalt banaani koorega smuuti sisse panna?

Banaanikoore söömine kaitseb silmi. Banaani koores on ohtralt A-vitamiini ja luteiini, need ained on silmade tervisele mõeldes head - need aitavad kaitsta ka kae ja kollatähni kärbumise vastu, kirjutab Prevention.

Banaanikoore söömine tõstab tuju. Banaanikoor on trüptofaani ja serotoniinirohke. Need ained on hea tuju mõttes hädavajalikud.