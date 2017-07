Kui on suur soov kaalust alla võtta, piisab teinekord vähesest - tuleb vaid toitumisharjumusi muuta ning kaloririkkad toidud tervislikumate roogade vastu välja vahetada.

Näiteks tasub katsetada seesuguste asendustega:

* Must kohv latte asemel. Suur latte on äärmiselt kaloririkas, võides sisaldada lausa kuni 290 kilokalorit. Asenda see lahjema musta kohvi vastu ning maitsesta seda piimatilgaga, soovitab Daily Mail.