Päris paljudel inimestel on komme hommikul äratuskella kümne minuti kaupa edasi lükata teadmata, et see võib mõjuda nii tervisele kui üldisele töövõimele halvasti.

Nimelt hoiatavad teadlased, et äratuskella pidev edasilükkamine muudab inimese hoopis uimasemaks ja väsinuks, kirjutab Independent.

Selle põhjustab tõik, et kahe lühikese äratuskella vahel ei ole kehal piisavalt aega uuesti sügavalt uinuda ning pinnapealne uni kurnab keha.

Igal juhul kinnitavad teadlased, et on tervislikum, kui ärgata esimese äratuskellaheli peale. Ning kui ärgata ei jaksa, tasub minna varem magama.