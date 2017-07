Aasta esimesel poolel võttis terviseametilt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi välismaal töötamiseks 45 tervishoiutöötajat, teiste hulgas 21 arsti.

Selleks, et siirduda teise riigi tööturule, peab tervishoiutöötaja taotlema terviseametilt tõendit tema koolituse ja töökogemuse vastavuse kohta Euroopa Liidu direktiivis sätestatule. Terviseamet avaldas käesoleva aasta esimese kvartali kohta värsked arvud, vahendab meditsiiniportaal Med24.

2017. aasta esimesel poolel võttis tõendi 45 tervishoiutöötajat, kellest 21 olid arstid, 1 hambaarst, 4 ämmaemandad ja 19 õed. Terve möödunud aasta jooksul võttis tõendi 66 tervishoiutöötajat, kellest 28 olid arstid, 29 õed, 7 hambaarstid ja 2 ämmaemandad.

Väljastatud tõendite hulk ja tegelikult teise riiki tööle siirdunud tervishoiutöötajate arv ei ole võrdne. Reaalselt läheb teise riiki tööle umbes 55-60 protsenti tõendi võtnud tervishoiutöötajatest. Need arvud sisaldavad ka korduvalt väljastatud tõendeid, välja arvatud samal aastal korduvaid. Näiteks arst võtab tõendi üldarstina. Residentuuri lõpetades vajab sama arst tõendit eriarstina, et saada välisriigis eriarsti tunnustuse. Samuti vajatakse korduvat tõendit, kui liigutakse hiljem ühest välisriigist teise.

Aastate jooksul on mitmed tervishoiutöötajad võtnud 4-5 tõendit, aga töökoht on sellele vaatamata Eestis. Mõningatel erialadel osutatakse nn e-teenust (näiteks radioloogia). Samuti võib tervishoiutöötaja samaaegselt teises riigis töötades jätkata töötamist ka Eestis – ennekõike on see Soome siirdunud tervishoiutöötajate puhul nii. Vaatamata eelöeldule annavad need arvud orienteeruva ülevaate tervishoiutöötajate liikumisest.