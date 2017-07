Nagu igal suvel – jälle teevad meelehärmi sääsed ning kogu keha sügeleb nagu hull. Mis aitab sääsehammustustest tingitud sügeluse vastu?

Sääsehammustust ei pruugi sa tundagi, kuid sääse sülg tekitab kerge allergilise reaktsiooni. See on inimese jaoks kahjutu, kuid kuna see reaktsioon paneb kõik sügelema, on see üks tüütumaid asju suvel, kirjutab Bild der Frau

Samas tuletatakse meelde, et sääsehammustust ei tuleks mingil juhul kratsida. Sedaviisi võivad bakterid sattuda haava ja nahas tekkida põletik.