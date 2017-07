* Liiga palju pähkleid ja seemneid. Pähkleid ja seemneid kiidetakse nende toitainerikkuse ja heade rasvade poolest, kuid tuleb meeles pidada, et nad sisaldavad ka ohtralt kaloreid. Sama valvas tuleb olla kuivatatud puuviljade ja avokaadoga. Nii et nende kõigi suurepäraste ja tervislike toiduainetega tuleb piiri pidada.

Kuigi kõht alailma koriseb, püsib kaaluosuti visalt paigal. Ehk oled komistanud mõne tüüpilise kari taha ning just sinna on su kaalulangus toppama jäänud?

* Süsivesikutest loobumine. Süsivesikutest on tehtud meie surmavaenlane, mis väidetavalt teeb meid paksuks. Kuid süsivesikul ja süsivesikul on vahel.

Täiesti loobuda neist ei tohi, vaid tuleb eelistada tervislikumaid süsivesikuid. Salatitele, vokiroogadele, suppidele ja hautistele võiks lisada näiteks peotäie keedetud kinoat, pruuni riisi, bataati või läätsesid.

* Liiga palju valku. Süsivesikute kogust piirates ja valgukogust suurendades võib saada valgu üledoosi, manitseb Health.com.

"Valk on tähtis, aga kui seda liiga palju süüa, pannakse ülejääk rasvana tallale," ütleb dietoloog Felicia Stoler. "Kõrge valgusisaldusega šeigid ja batoonid kipuvad sisaldama palju suhkrut ja rasva."

* Liiga palju snäkke. Dieedid määravad päevaste toidukordade ja snäkkide arvu. Vahepalad on hea moodus näljakihvatuste tõrjumiseks, aga kui sul kõht tühi pole, siis jäta snäkk söömata, õpetab Daily Maili toitumisekspert Rob Hobson. Muidu on see järjekordne võimalus toiduga liialdada.

Poest ostetud väikese kalorisisaldusega vahepalad kipuvad nälga vaid viivuks peletama ega hiilga toitainesisalduse poolest. Tervislikud snäkid on näiteks keedumunad, jogurtidipp köögiviljakangidega, jogurt marjadega või portsuke seemneid, pähkleid või kuivatatud puuvilja.

Oivaline vahepala on ka viilutatud kana- või kalkunifilee, tomatisupp või tuunikalakonserv salati või läätsedega.

* Vaid klaas mahla hommikusöögiks. Kui hommikul pole isu, tundub magus puuviljamahl mõnusalt kerge ja virgutav. Paraku tõstab enamik mahlasid veresuhkru taset, nii et keha hakkab insuliini juurde tootma. Sellega kaasneb nälg ja hilisem ülesöömine. Seetõttu peaks hommikusöök sisaldama pigem valku ja kiudaineid, näiteks mune ja täisteraleiba.

* Strateegia puudumine peol. Kui tead, et sind ootab õhtul küllusliku Rootsi lauaga pidustus, võta nõuks vooruslikult käituda. Ära mine kohale tühja kõhuga. Otsi toortoite, näiteks köögi- ja puuviljalõike, ja hoidu tikuvõileibade, soolaste tuuletaskute ning teiste hõrkude ampsude kuritarvitamisest.

Sea sihiks suhtlemine, mitte õgimine. Ning ära unusta, et klaasitäis veini sisaldab 130 ja pool liitrit õlut 215 kalorit. Napsitades saad joogipoolisest liigseid kaloreid ning vintis peaga kipud ka ebatervislikke toite sööma.

* Rasvast loobumine. Ettekujutus, et rasv teeb paksuks, on ajast ja arust. Ehkki rasv sisaldab rohkem kaloreid kui valk või süsivesikud, ei maksa ka valkude ega süsivesikutega liialdada, sest see toob kaasa kehakaalu tõusu.

Eelista tervislikke rasvu: rasvast kala, pähkleid, seemneid, avokaadot ning külmpressi-oliiviõli ja kookosõli.

* Ebarealistlikud ootused. Dieet nädalaga-viis-kilo-kergemaks-stiilis on kurnav ja võib heal juhul tuua vaid ajutise tulemuse. Halvemal juhul ei jaksa sa nii kasina kalorinormi peal püstigi püsida. Kõikvõimalikud dieeditabletid ja -joogid võiks unustada.

Ebarealistlikud on ka otsused, nagu näiteks: "Tänasest peale ei söö ma enam ampsugi magusat." Kui midagi endale täiesti ära keelata, võib sellestsamast keelatust saada kinnismõte ning su ponnistused lõpevad sellega, et sööd korraga ära suure tahvli šokolaadi või liitri jäätist.

Kõige mõistlikum on piirata mõnevõrra igapäevast kalorikogust ja suurendada samal ajal füüsilist koormust. Ja samale süsteemile pead truuks jääma. Nii langeb kaal rahulikus tempos ja püsivalt.

Kui sa treeningusaali ei salli, mine jalgsi tööle või mine lifti asemel trepist. Hea on ka kaasata kaalukaotusse sõbrad või pereliikmed.

* Liiga palju kaalumist. Ära kaalu end iga päev – kuna meie kehakaal kõigub üsna palju, võid pettuda. Käi kaalu peal korra nädalas või sea endale hästi konkreetne siht: näiteks mahtumine oma lemmikteksadesse või -kleiti.

Kui kaalulangus võtab kauem aega, kui arvasid, ära heida meelt. Luba endale ka aeg-ajalt väikseid toidupatte ning ära piitsuta end, kui päev või kaks möödusid kulinaarsete liialduste saatel. Jätka dieeti järgmisel päeval.