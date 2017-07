Küpsemasse ikka jõudes ei kanna sa sama soengut ja rõivaid kui varases nooruses. Miks sa siis ometi tahad end samamoodi meikida?

Üks suuremaid vigu, mida naised nimelt tegema kipuvad, on see, et aastate lisandudes kipuvad nad end üleliia puuderdama, vahendab portaal Health.

Naised usuvad, et rohkem puudrit aitab kortse peita. Tegelikult on tulemus vastupidine ja paks puudrikiht toob need hoopis enam esile.

Kasulik on teada, et häirivatele kortsudele võiks puudri kandmist hoopis vältida. puudri asemel oleks mõistlik eelistada hoopis kreemja koostisega tooteid.