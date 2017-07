4. Kas naine peab mehele oraalseksi tegema? Suuseksi ei pea keegi kunagi kellelegi tegema.

5. Kas voodielu on igav, kui seksida vaid ühes asendis? Mis jutt see on? Igal paaril võib olla oma lemmikpoos, mis nende jaoks kõige paremini toimib.

6. Kas mehe jaoks pole mugav seksida, kui ta peab kondoomi kasutama? Mis mugavus? Oluline on ju see, et suguhaigused ei leviks ning keegi soovimatult ei rasestuks.

7. Kas naine peab olema valmis kõike proovima? Ei pea, keegi ei pea kõike proovima. Ka siis, kui teised temalt seda nõuavad.

8. Kas abielupaar peab alati lõpetama ühel ajal? Paarid saavad seksides harva ühel ajal orgasmi, seega ei tasu end sellepärast veel halvasti tunda.

9. Kas naine on erutunud vaid siis, kui ta on märg? Ka kõige seksikama mehe kõrval magamine ei pruugi naise tuppe libedaks teha. Selleks ju ongi libesti välja mõeldud!