Muna on üks tavalisemaid, kuid tervislikumaid toite üle kogu maailma. Kummad on aga tervislikumad, pruunid või valge koorega munad?

Esmalt võiks muidugi teada, miks üldse on pruuni ja valge koorega mune. New York Times vahendab loomateadlase Tro V. Bui selgitust, et munakoore värvus sõltub geenidest. Ennekõike on asi nii, et valgete kõrvalappidega kanad, kes on enamasti valgete sulgedega, munevad valgeid ning pruunid või muud värvi punaste kõrvalappidega kanad pruune mune.

Kui tervislikkuse küsimuse juurde aga tagasi tulla, siis Bui sõnul on pruunides kanamunades veidi rohkem oomega-3 rasvhappeid kui valgetes. Samas nendib ta, et see vahe on nii väike, et sellest ei maksa küll igapäevasel munasöömisel kinni hakata.