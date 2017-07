Iga inimene võiks natuke jälgida seda, kui palju ta suhkrut tarbib. Aga magusad asjad on ju sageli kõige maitsvamad! Ja nii mõnigi meist on ju parandamatu maiasmokk... Kuid hea uudis on see, et mõned marjad ja puuviljad aitavad ühtaega rahuldada ohjeldamatut magusakirge, kuid ei pumpa sind suhkrut täis, kirjutab veebileht Healthline.

1. Sidrunid ja laimid

Mnjah, nad ei ole küll ehk iseenesest kuigi magusad, aga magusaisu leevendamiseks on need pisut kibedad, kuid C-vitamiini täis tuubitud viljad küll kasulikud. Pane mõned viilud oma veeklaasi ja naudi.