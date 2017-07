Barbie’st spinnerini – hullutavad moelelud, mida iga laps on endale ihanud, sest selleta ei ole teda olemas

Pole vist ühtegi last, kellel ei oleks praegust moevidinat näpuvurri ehk fidget spinner’it. Vanemad on sellest hullusest ahastuses, lapsed aga vaimustuses. Ega see esimene kord nii ole. Varem on lastel südame kiiremini põksuma pannud Furby, Jo-jo, Barbie ja paljud teised omaaegsed hittmänguasjad, mille omamine oli vaat et elu ja surma küsimus. Mida sellisest hullutavast vaimustusest või vaimustavast hullusest arvata?

«Tere, kas teil spinnereid on?» lõõtsutavad ärevalt kaks poissi supermarketi apteegi uksest sisse tormates. Vanust võib neil olla nii kaheksa-üheksa aastat. «Ei ole,» vastab valges kitlis apteeker pisut kohmetunult, aga viisakalt ning saadab koos järjekorras seisjatega poisse pilguga kuni vastas asuva juveelipoe sissekäiguni, kust poisid sealsele müüjale lävepakult juba veidi ärevamalt sama küsimuse hõikavad.