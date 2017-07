Paljud ei saa hommikul silmi lahti enne, kui tunnevad ninas kohvi ergutavad aroomi. Kuid liiga vara ei tasu hommikul kohvi juua.

Teadlased on jõudnud arusaamale, et kell 9 - 17 töötavad inimesed ei tohiks enne kella 9.30 kohvi juua, kirjutab Good Housekeeping. Varem kohvi juues ei mõju see ootuspäraselt.

Põhjus on selles, et stressihormoonina tuntud kortisooli tase on hommikuti haripunktis kella 8-9 vahel. See hormoon reguleerib inimese öö ja päeva tsüklit ehk kui keha vabastab kortisooli, tunneb inimene ka ärkvel ja puhanuna.

Hommikul liiga vara kohvi juures on kortisooli tootmine aga häiritud ning kokkuvõtteks tunneb inimene end hoopis palju väsinumana.