Seda sa juba tead, et jalgrattaga trenni tehes on võimalik oma füüsilist vormi hoida. Kas sa aga teadsid, et see mõjutab ka vaimset tervist? Veebikülg Bicycling toob välja viis põhjust, miks keskenduda just jalgrattaspordile. · Jalgrattasõit ennetab ja peletab depressiooni. Berni ülikoolis läbi viidud uuring näitab, et füüsiline aktiivsus kutsub ajus esile samasugused neurofüsioloogilised muudatused nagu antidepressandidki. Mullu ajakirjas American Journal of Preventive Medicine avaldatud artiklis analüüsiti 25 erinevat uuringut, mis kõik kinnitasid, et füüsiline koormus mängib olulist rolli hea vaimse tervise säilitamisel ning depressiooni ennetamisel hilisemas elus.

· Jalgrattasõit rahustab meeli. Viimase kahe aasta jooksul on põhjalikult uuritud aeroobsete harjutuste ja meditatsiooni ühendamisvõimalusi. Nii tegid ühes testuuringus osalejad pärast trenažööril väntamist ka lühikese meditatsioonisessiooni ning teadlased vaatlesid toimunu mõju nende vaimsele heaolule. Ilmnes, et testis osalenuil vähenesid kliinilise depressiooni sümptomid.

· Jalgrattasõit tõstab aju võimekust. Eriti hea on, kui sõidad uut marsruuti, sest see sunnib aju tööle ning nõuab tähelepanelikkust. See aga omakorda stimuleerib aju neid osasid, mis aitavad sul elus otsuseid teha ning parandab kognitiivset kontrolli. Ka teadusuuringud on kinnitanud, et selline aju tööle ja mõtlema sundimine aitab ennetada näiteks Alzheimeri tõbe ning lastel aitab kontrollida aktiivsus- ja tähelepanuhäireid. · Jalgrattasõit teeb sind seksikamaks. Ajakirjas Archives of Sexual Behavior avaldatud uuring leiab, et regulaarselt jalgrattaga sõitvad mehed kogevad rohkem ja paremat seksi võrreldes nende meestega, kes jalgrattaga ei sõida. 2004. aastal Arkansase ülikoolis läbi viidud uuringu kohaselt on füüsiliselt aktiivsetel meestel ja naistel ka üle keskmise kõrgem seksivajadus. 2012. aastal Texase ülikoolis tehtud uuringu tulemused kinnitavad, et pärast 20 minutit jalgrattasõitu on naised seksuaalselt erutatud isegi siis, kui antidepressandid on seksisoovi alla surunud.