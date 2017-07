Kuigi on rohkelt tõendust selle kohta, kuidas kiivri kasutamine kaitseb mootorrattaõnnetustesse sattunuid peatraumade ja surma eest, on mõnedes ringkondades püsinud kartus, et lülisamba kaelaosa vigastuste risk on suurem. Nüüd on selge, et ka kaelavigastusi on kiivri kasutamise puhul korral vähem.

USA-s analüüsiti vahemikus 2010–2015 mootorrattaõnnetuse tagajärjel Wisconsini ülikoolihaigla traumaüksusesse sattunud patsiente, vahendab meditsiiniportaal Med24. Kokku oli vigastatuid 1064, neist üle kahe kolmandiku (735) ei kandnud kiivrit ja kolmandik (329) kandsid seda õnnetuse hetkel.

Lülisamba kaelaosas tekkinud luumurdude esinemissagedus oli ilma kiivrita sõitjate hulgas üle kahe korra suurem (10,8%) kui kiivriga sõitnutel (4,3%). Kiivriga sõitnutel oli C1 ja C5 lülide murdude tõenäosus märkimisväärselt väiksem, samuti esines neil vähem sidemete vigastusi.

Lisaks oli ilma kiivrita sõitnutel vigastuste raskusaste raskem ning nad pidid kauem viibima intensiiv- ja haiglaravil. Haiglast välja kirjutades läksid nad suurema tõenäosusega edasi teise tervishoiuasutusse kui koju ja lisaks oli ilma kiivrita sõitnute suremus suurem kui kiivrit kandnutel.

Luumurdude esinemine lülisamba rinna- ja nimmeosas oli gruppides ühesugune.