Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid sõidavad Haapsallu ning ootavad Läänemaa inimesi verd loovutama Haapsalu lossiesisele platsile 19. juulil kella 12−18 ning 20. juulil kella 11−17. Heategudest pungil telkides aitab meeleolu üleval hoida pelikan Dona ning toimuvad toredad loosimised.

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp’i sõnul on doonoritelkide 11. töösuvi on täie hooga käimas. „ Oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mis on ka doonorite poolt hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon. Telgid on teinud doonorluse nähtavamaks, ehk teisisõnu on verekeskus tulnud inimeste sekka,” rääkis Lomp.

Regionaalhaigla doonoritelkide tuur on pärast Rakvere ja Keila peatusi jõudmas Haapsallu - Läänemaa inimesed on väga tublid doonorid ning nii meie väljasõite kui ka doonoritelke väga usinalt külastanud.„Haapsalu telkides käis eelmisel aastal 220 inimest verd loovutamas – seekord ootame vähemalt sama palju heategijaid!“ lisas Ülo Lomp.