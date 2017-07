Puhkuselt tagasi tavaellu tulek võib paljude jaoks olla väga stressirohke, vahel suisa masendav. Rutiin tundub veelgi tüütum, nagu ka vara ärkamine, kohustuste täitmine ja nõnda edasi. Terviseleht Health.com pakub paar nõuannet, kuidas üleminek puhkuselt tööperioodile kulgeks nii, et puhkuseaegne lõõgastus päevapealt ära ei kaoks.

Alusta juba enne puhkusele minekut. Katsu kõik projektid lõpetada, delegeerida need ülesanded, mis võimalik, kolleegidele. Mida vähem tööd enne puhkust kuhjub, seda rahulikuma südamega saad naasta. Pole midagi, millega kiirelt algust tuleb teha ning ei pea muretsema liiga kaua ootele jäänud tööde pärast.

Tule reisilt natuke varem tagasi. See võib kõlada pisut imelikult - miks ma peaksin tahtma puhkusereisi lühemaks teha? Kuid tegelikult on hea, kui veedad pärast reisi paar päeva kodus. Harjud ajavahega (kui käisid kaugel), harjud oma kodu rütmiga ning tööle minnes tunned, et ei lähe ühest aktiivsest tegevusest (enamasti on puhkus ju ikkagi sündmus) kohe teise üle. Jõuad ka kodu korda teha, rahulikult asjad lahti pakkida, pesu pesta ja kõik pisiasjad ära teha, mis siis esimese puhkusejärgse tööpäeva lõpus sulle jalgu ei jää.

Esimestel päevadel võta nii rahulikult kui võimalik. Ära torma kell seitse hommikul võhmatrenni ning ära topi tööpäeva kohe kohtumisi ja koosolekuid täis. Tee ainult nii palju, kui minimaalselt vaja, ning lisa kohustusi ja kohtumisi järk-järgult juurde.

Plaani õhtuteks-nädalavahetuseks väikesi minipuhkusi. Siis on, mida koju jõudes oodata. Näiteks õhtusöök restoranis, sõit maale või mere äärde, piknik looduses või midagi muud mõnusat ja lõõgastavat. See, et puhkus on läbi, ei pea tähendama, et puhkuselaine vaibuma peaks.