Oled otsustanud oma kehakaalu ja vööümbermõõduga midagi ette võtta? Kodus süüa tehes läheb kõik hästi: sööd puu- ja juurvilju, väldid rasvast liha, sööd väikeste koguste kaupa. Aga kui lähed restorani, siis pole mitte ainult keerulisem endale kehtestatud reeglitest kinni pidada, vaid restoranitoidud on ka hoopis kõrgema soola- ja suhkrusisaldusega ning neis ei pruugi olla piisavalt kiudaineid.

Meestetervise ajakiri Men's Health kirjutab, et on teaduslikult tõestatud: mida sagedamini inimene väljas sööb, seda vähem on tema menüüs vitamiine ja toitaineid ning tõenäosus ülekaaluliseks muutuda on suurem. Seega - esimene nõuanne, käi vähem restoranides ja kohvikutes lõunatamas ja õhtustamas. Kokka rohkem oma kodus ning võta ka tööle kaasa enda tehtud toitu.

Aga loomulikult juhtub vahel ikka, et sind kutsutakse välja või kutsud ise kellegi välja. Mida siis meeles pidada?