Kümme kõige populaarsemat ravimtaime on selle artikli tarvis tehtud uurimuse järgi 2015. aasta andmeil linaseemned (müüdi 3264 kg), teekummeli õisikud (1625 kg), kibuvitsamarjad (525 kg), köömned (509 kg), Islandi käokõrv (504 kg), must pässik (kasekäsn (492 kg), piparmündilehed (489 kg), saialilleõisikud (454 kg), leesikalehed/-võrsed (362 kg) ja naistepunaürt (315 kg).

Ravimtaimed on nii eestlaste seas kui ka kogu maailmas keha ja hinge turgutamisel tähtsal kohal – maailmas juuakse päevas umbes miljon tassi kummeli- ja teist sama palju piparmünditeed. Need kaks taime kuuluvad ka eestlaste seas enimtarvitatud ravimtaimede esikümnesse. Millised on ülejäänud eestlaste lemmik ravitoimelised taimed?

Tartu ülikooli farmaatsia instituudi farmakognoosia professor Ain Raal ütleb, et kuigi eestlaste ravimtaimeusk on tugev, ei saa paljusid asju ravimtaimedega üldse ravida või oleneb ravimõju raskusastmest. Ravimtaimed sobivad tema sõnul seedehäirete, külmetushaiguste, ülemiste hingamisteede põletikuliste protsesside, limaskestapõletiku, vähese uriinierituse, ärevuse ja unehäirete, nõrkuse, kurnatuse ja kergete südametegevuse häirete raviks. Need ei sobi aga astma, suhkruhaiguse, kõrgvererõhktõve, teatud nakkushaiguste, ägedate põletike, mürgistusseisundite, aidsi, vähi, autoimmuunhaiguste, parkinsonismi ja psoriaasi raviks, samuti tuleb ravimtaimede kasutamisel olla ettevaatlik väikelaste korral.

Suhkruhaiguse ja kõrgvererõhktõve korral võib ravimtaimedele loota, kui haigus on ajutine. Kui see on aga välja kujunenud, siis ilma arstirohtudeta ei saa.

Millistel puhkudel võib abi oodata aga Eestis populaarsematest ravimtaimedest? Ain Raal rääkis sellest Tartu loodusmuuseumis toimunud loengul.

Linaseemned. Kasutatakse lahtistava vahendina, samuti maoärrituse korral, linaseemnemähis aitab põletikuliste haavade korral.

Linaseemned (Ildi Papp)

Teekummeli õisikud. Teekummel on põletikuvastane taim, millel on antimikroobne toime. Aitab hästi kõhulahtisuse ja gaasivalude korral. Samuti on kummel rahustava toimega.

Kummel (Heike Brauer)

Kibuvitsamarjad sisaldavad suures koguses C-vitamiini. Neid sobib kasutada külmetuse korral ja gripi ennetamiseks, hea üldtugevdav vahend. Kibuvitsal on uriinieritust ergutav ja kõhtu lahtistav toime. Kibuvitsaseemned on head liigesepõletiku korral.

Kibuvitsamari (Maxim Tatarinov)

Köömneid on hea kasutada seedetrakti häirete korral. Et köömneseemnetest rohkem kasulikke aineid kätte saada, võiks neid enne tee keetmist taignarulliga muljuda.

Köömen (Roman Tsubin)

Islandi käokõrval on antibakteriaalse mõjuga. Seda on hea kasutada külmetushaiguste puhul, samuti aitab see ärritusköha alla suruda.

Must pässik (kasekäsn) toimib paljude vähiliikude puhul vähirakkudele, sellel on viirusevastane ja immuunsüsteemi tugevdav toime.

Piparmündilehed soodustavad seedimist ja aitavad iivelduse korral. Kasutatakse ka rahustava vahendina, kuigi teaduslikult pole see toime tõestatud.

Piparmünt (Elena Elisseeva)

Saialilleõisikutel on põletikuvastane ja sapisekretsiooni soodustav toime, neid passib kasutada nii haavadel kui ka maksavaevuste leevendajatena. Saialill tõstab aga söögiisu ja sestap pole see soovitatav ülekaalulistele.

Saialill (Mar�n Wischnewski)

Leesikalehed/-võrsed on head kasutada kuseteedehaiguste, ennekõike põiepõletiku korral. Ägeda neerupõletikuga, samuti raseduse ja imetamise ajal ei tohiks seda tarvitada.