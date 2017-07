Sestap pole ime, et ka teaduslikult on tõestatud rohelise tee kasulik mõju nii vaimule kui kehale, samuti, et see aitab kehakaalu kaotada ning paljusid tõbesid ennetada, kirjutab Genius Beauty ja toob välja seitse põhjust, miks oma tervisele ja välimusele mõeldes rohelist teed juua.

Ajal, mil inimesed teadvustavad tervisliku toitumise olulisust, on ka roheline tee läinud moodi. Ja mitte asjata – roheline tee on maailmas üks tervislikumaid jooke, sest selles sisaldub ohtralt kehale kasulikke antioksüdante ja tarvilikke toitaineid.

· See parandab tervist tervikuna. Roheline tee sisaldab mitmeid kõrge toiteväärtuse ja polüfenooliderikkaid bioaktiivseid ühendeid. Need on võimsad antioksüdandid, mis aitavad kaitsta rakke kahjustuste eest ja vähendavad vabade radikaalide moodustumist organismis, need on sageli vananemise ja erinevate haiguste põhjustajaks.